Алматинца задержали с арсеналом оружия и боеприпасов (фото)

Задержание. Фото: ДП Алматинской области

Близ южной столицы задержали 30-летнего мужчину. У него изъят целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

30-летнего жителя Алматы задержали 6 декабря у села Ушконыр в Шамалганском сельском округе по подозрению в краже чужого имущества. Оказалось, что он является сторонником деструктивного религиозного течения.

В его машине полицейские обнаружил и изъяли боевой пистолет, обрез охотничьего ружья и большое количество боеприпасов различного калибра.

Фото: ДП Алматинской области

"Под передним пассажирским сиденьем был обнаружен обрез ружья с четырьмя патронами 16 калибра. Кроме того, в багажнике найден пластмассовый кейс с пистолетом калибра 9 мм и 70 патронов к нему.

Фото: ДП Алматинской области

В автомашине также было изъято 7 патронов от нарезного оружия калибра 5.45 мм. При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружено еще более двух десятков патронов различного калибра от нарезного и гладкоствольного оружия. Сейчас по ним назначена баллистическая экспертиза", - сообщил начальник Карасайской районной полиции Болат Тотыбаев.

У подозреваемого также изъят плазменный телевизор, похищенный в начале сентября из частного дома коттеджного городка в Карасайском районе.

Фото: ДП Алматинской области

Расследование проводится по ст.287 ч.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст.188 ч.3 (Кража) УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946318-almatintsa-zaderzhali-s-arsenalom-oruzhiya-i-boepripasov-foto/