14 проституток и трех сутенеров задержали в ВКО

Фото: ДП ВКО

В рамках ОПМ "Стоп-трафик" в Восточно-Казахстанской области выявили 5 притонов для занятия проституцией, на учет поставлены 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках отработки правоохранители проверили увеселительные заведения, банные комплексы, сауны, гостиницы и сдающиеся в аренду квартиры.

Выявлено 5 фактов содержания притонов для занятия проституцией и сводничества администраторами банных комплексов в Усть-Каменогорске и Семее.

В настоящее время по ним проводится досудебное расследование по ст.309 УК РК. Виновные дали признательные показания, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Также обнаружено 46 фактов по ст.449 ч.1 КоАП РК (Приставание в общественных местах) и 2 факта по ст.450 КоАП РК (Предоставление помещений для занятия проституцией или сводничества). По всем ним предусмотрена административная ответственность.

На профилактический учет поставили 17 человек: троих по категории "сутенер", 14 - по категории "проститутка".

Напомним, ранее сообщалось, что три притона с проститутками накрыли в Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945528-14-prostitutok-i-treh-sutenerov-zaderzhali-v-vko/