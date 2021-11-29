Три притона с проститутками накрыли в ВКО

Кадр из видео: ДП ВКО

С 22 ноября в рамках ОПМ "Стоп-трафик" стражи порядка выявили три факта содержания притонов для занятия проституцией и сводничества администраторами банных комплексов в Усть-Каменогорске и Семее, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Правоохранители проверяют увеселительные заведения, банные комплексы, сауны, гостиницы и сдающиеся в аренду квартиры.

В настоящее время выявлены 3 факта содержания притонов для занятия проституцией и сводничества администраторами банных комплексов в Усть-Каменогорске и Семее.

Досудебное расследование проводится по ст.309 УК РК. Виновные лица дали признательные показания, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Также во время рейдов обнаружено 26 фактов приставания в общественных местах (ст.449 ч.1 КоАП РК) и 2 случая предоставления помещений для занятия проституцией или сводничества (ст.450 КоАП РК).

На профилактический учет поставили 7 человек.

Ранее сообщалось, что 6 девушек легкого поведения и одного сутенера поставили на учет в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944385-tri-pritona-s-prostitutkami-nakryli-v-vko-video/