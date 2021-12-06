На кандидата в президенты Франции совершено нападение на митинге

Эрик Земмур. Фото: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

Во время предвыборного митинга во Франции на кандидата в президенты Эрика Земмура было совершено нападение, передает BFM.

Как сообщает издание, политик шел к трибуне через зал, когда из толпы выбежал мужчина и набросился на него. Неизвестный обхватил голову Земмура руками и пытался его повалить. Охрана сразу же задержала нападавшего и взяла его под стражу за умышленное насилие.

Отмечается, что полиция уже знакома с нападавшим по ранним его правонарушениям. Правоохранительным органам предстоит выяснить причину нападения на политика.

Во время нападения Земмур получил травму – растяжение запястья. Он намерен обратиться в полицию.

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Ранее в Турции была совершена попытка покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945432-na-kandidata-v-prezidenty-frantsii-soversheno-napadenie-na-mitinge/