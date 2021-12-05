В Турции предотвратили покушение на Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Sean Gallup/Getty Images

В Турции была совершена попытка покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас в полиции ищут тех, кто установил взрывчатку.

В субботу, 4 декабря, Эрдоган прибыл в городе Сиирт на юго-востоке страны – там он должен был принять участие в митинге своих сторонников. Однако незадолго до начала выступления главы государства было обнаружено взрывное устройство, сообщает газета "Известия".

Бомбу с дистанционным управлением удалось обнаружить благодаря бдительности правоохранителей. полицейский, который был задействован в обеспечении безопасности на митинге, заметил ее под своей машиной по дороге на работу.

На место немедленно прибыли сотрудники сил безопасности Турции – саперы, которые обезвредили взрывное устройство. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Издание, ссылаясь на турецкие СМИ, пишет, что устройство было закреплено на личном автомобиле полицейского, работающего в городе Мардин. Сообщается, что его планировалось взорвать, когда правоохранитель прибудет в Сиирт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945333-v-turtsii-predotvratili-pokushenie-na-prezidenta-erdogana/