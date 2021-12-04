Смерти девушек в посуточных квартирах Шымкента: появились новые подробности

Один из домов, где нашли тело. Кадр из видео: Otyrar.kz

За неделю в посуточных квартирах Шымкента погибли две 23-летние девушки. Некоторые подробности озвучил начальник городского департамента полиции Ералы Джумаханбетов, передает Otyrar.kz.

Первую жертву 25 ноября обнаружила хозяйка арендного жилья по проспекту Республики. Подозреваемой по делу проходит 31-летняя женщина.

"По этому случаю возбуждено уголовное дело, уже задержан виновный", - отметил Ералы Джумаханбетов.

Что касается второй мертвой девушки, то она погибла при странных обстоятельствах. Как стало известно, это был несчастный случай. Дверь оказалась закрыта изнутри.

"По второму делу нет подозреваемых, дверь была заперта, внутри квартиры нашли тело. Все окна были закрыты. Там был несчастный случай", - сообщил начальник ДП Шымкента.

Он добавил, что сейчас проводится расследование и виновные будут наказаны.

Вместе с тем жители Шымкента бьют тревогу. Говорят, в таких квартирах распивают спиртное, устраивают драки, скандалы, включают музыку на полную громкость, мусорят. Поэтому необходимо контролировать этот бизнес.

Напомним, сначала в съемной квартире в Шымкенте нашли окровавленное тело одной девушки. В убийстве стражи порядка подозревают 31-летнюю жительницу Туркестанской области.

Спустя несколько дней стало известно, что была обнаружена мертвой другая девушка. Отмечалось, что ее тело пытались сжечь в посуточной квартире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945274-smerti-devushek-v-posutochnyh-kvartirah-shymkenta-poyavilis-novye-podrobnosti/