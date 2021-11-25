Окровавленное тело девушки нашли в съемной квартире в Шымкенте

Фото: Otyrar.kz

В Абайском районе Шымкента было обнаружено тело 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревают 31-летнюю жительницу Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

По информации ведомства, по факту обнаружения тела 23-летней девушки зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

"По результатам оперативных мероприятий подозреваемая была задержана и водворена в изолятор временного содержания. Ею оказалась жительница Туркестанской области 1990 года рождения", - пояснили в ДП Шымкента.

Здесь добавили, что по делу назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование.

Между тем, как сообщает Otyrar.kz, 25 ноября в 01.30 часов в съемной квартире, расположенной по проспекту Республики, было обнаружено окровавленное тело девушки с ножевыми ранениями.

Хозяйка жилья сообщила, что погибшая сняла у нее квартиру на трое суток. Два первых дня она выходила на связь и ничего подозрительного в ее голосе не было. На третий день девушка перестала отвечать на звонки, тогда женщина забила тревогу.

Запасным ключом она открыла дверь и была шокирована увиденным. В зале лежало окровавленное тело девушки. Предварительно, жертва к этому моменту была мертва уже около суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943956-okrovavlennoe-telo-devushki-nashli-v-semnoy-kvartire-v-shymkente/