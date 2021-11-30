Тело девушки пытались сжечь в посуточной квартире в Шымкенте

Двор. Кадр из видео: Otyrar.kz

Тело девушки пытались сжечь в посуточной квартире по улице Тыныбаева в Шымкенте. На место происшествия выехали полицейские, кинологи и криминалисты. Стражи порядка опрашивали соседей и возможных очевидцев происшествия, передает Otyrar.kz.

По словам жильцов дома, они много раз били тревогу по поводу сдачи квартир посуточно. Говорят, что в них устраивают притоны и нет никакого спокойствия. Но реакции не было.

А ночью в одной из съемных квартир произошла трагедия. Соседи отмечают, что в ней было неспокойно. Они обращались в полицию с жалобами на громкие крики и смех, стучали в стену. Потом в какой-то момент все стихло.

По данным издания, погибшей было около 22 лет. Злоумышленники пытались замести следы и подожгли тело.

Останки были найдены рядом с домом. Здесь расположены несколько организаций, оборудованных камерами наблюдения.

Возможно, это поможет в установлении личностей подозреваемых.

Напомним, недавно в Шымкенте в съемной квартире было обнаружено окровавленное тело другой девушки. Полиция задержала подозреваемую, которой оказалась 31-летняя жительница Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944713-telo-devushki-pytalis-szhech-v-posutochnoy-kvartire-v-shymkente/