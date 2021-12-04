Подозреваемый в убийстве Аяжан Едиловой отрицает изнасилование

Аяжан Едилова. Фото: instagram.com/edilovaaiazhan

Накануне в Алматы состоялось второе слушание по делу о зверском убийстве 19-летней Аяжан Едиловой. Процесс проходит в закрытом режиме.

Подсудимый не признает своей вины в изнасиловании. Об этом сообщила сторона потерпевших, передает телеканал "Астана".

Во время второго заседания были допрошены пять свидетелей. Некоторые из них указывают, что обвиняемый надругался над студенткой. Это подтверждают и заключения экспертов.

Потерпевшая сторона тоже пытается доказать данный факт. Однако обвиняемый сознается только в убийстве.

"Признает свою вину по статье "Убийство". По статье "Изнасилование" не признает. Мы, как сторона потерпевших, работаем над тем, чтобы доказать его вину по статье "Изнасилование". А именно на основании его показаний, показаний свидетелей, переписок, аудио и других сообщений. Помимо добавляем еще заключения экспертов", - сообщил представитель потерпевшей стороны Кадыржан Галымжанулы.

Напомним, Аяжан Едилова пропала в Алматы 19 марта 2021 года. Девушка ушла на работу и не вернулась. Спустя три дня стало известно, что ее нашли убитой.

Вскоре появились шокирующие подробности преступления. Выяснилось, что тело погибшей расчленили и спрятали в мусорных контейнерах. Подозреваемым оказался мужчина 1993 года рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945250-podozrevaemyy-v-ubiystve-ayazhan-edilovoy-otritsaet-iznasilovanie/