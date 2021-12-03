Убийство Аяжан Едиловой: в суде выступили свидетели

Аяжан Едилова. Кадр из видео: телеканал "Астана" / astanatv.kz

В суде по делу о жестоком убийстве Аяжан Едиловой выступили свидетели. Об этом рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда, передает NUR.KZ.

Судебный процесс по делу проходил сегодня, 3 декабря, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Алматы. Дело слушается в закрытом режиме.

"На сегодняшнем судебном заседании был проведен допрос свидетелей. Следующее судебное заседание назначено на 09.12.2021 года в 10:00 часов", - рассказали в пресс-службе горсуда.

Ранее сообщалось о том, что подсудимый отказался от суда присяжных и дело будет рассматриваться одним судьей.

Напомним, Аяжан пропала в Алматы 19 марта текущего года: девушка не вернулась домой с работы. 22 марта стало известно, что ее нашли убитой. Вскоре стали известны шокирующие подробности преступления: тело погибшей расчленили и спрятали в мусорных контейнерах.

Подозреваемого в убийстве задержали. Подозреваемый 1993 года рождения считался тихим и спокойным парнем, конфликтов не имел.

Ранее адвокат потерпевших по делу об изнасиловании и убийстве Аяжан Едиловой Кадыржан Галымжанулы заявил, что расследование завершилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945197-ubiystvo-ayazhan-edilovoy-v-sude-vystupili-svideteli/