Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Полиция задержала мужчину с оружием около здания ООН. Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке полицией был задержан мужчина, вооруженный дробовиком.

Как пишет CNN, в полицию 2 декабря поступило несколько звонков о мужчине, который ходит около здания организации с оружием. Полицейские оцепили штаб-квартиру, а сотрудников ООН призвали укрыться внутри, само здание закрыли.

Позже стало известно, что мужчина направил оружие на себя. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале НТВ. Неизвестный приставил дробовик к своему подбородку и ходил рядом со зданием.

Спустя время вооруженного мужчину все-таки задержали. По словам полиции, угрозы нет.

"Все чисто", – сказал полицейский, находящийся в оцеплении, РИА Новости.

Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Бенджамин Такер сообщил, что мужчина приехал из Флориды, и у него нет судимостей. Он также отметил, что задержанный хотел передать документы в ООН.

Вчера, 2 декабря, во Франции мужчина в костюме ниндзя напал с саблей на полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945073-politsiya-zaderzhala-vooruzhennogo-muzhchinu-u-shtab-kvartiry-oon-v-nyu-yorke/