Мужчина в костюме ниндзя напал с саблей на полицейских во Франции

Место происшествия. Фото: twitter.com/AlerteFR

В коммуне Шербур на северо-западе Франции мужчина в костюме ниндзя напал с саблей на двух сотрудниц полиции, передает France Bleu.

Издание пишет, что полицейские хотели арестовать злоумышленника за угон автомобиля. Но тот вышел из транспорта в костюме ниндзя и с саблей в руках. Он ранил одну сотрудницу полиции в подбородок, второй нанес удар по голове.

Третий полицейский, который ждал коллег в машине, чтобы нейтрализовать мужчину, выстрелил в него. Нападавший получил серьезные ранения. Женщин-полицейских и злоумышленника госпитализировали в больницу.

Полиция сообщила, что 36-летний мужчина, напавший на полицейских, уже ранее был судим по делу о наркотиках. А во время ареста в угнанном автомобиле было найдено еще одно холодное оружие.

Ранее в Казахстане в Жамбылской области несколько ударов ножом получил полицейский после того, как прибыл на вызов о семейном конфликте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945067-muzhchina-v-kostyume-nindzya-napal-s-sabley-na-politseyskih-vo-frantsii/