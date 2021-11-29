58-летний пьяный мужчина управлял грузовиком в Петропавловске

Грузовик. Фото: instagram.com/sqo_pd

В Петропавловске 28 ноября на пересечении Мамлютского шоссе с улицей Рыжова полицейские остановили грузовик марки "КамАЗ", перевозивший экскаватор, для проверки документов. Об этом сообщается на официальной странице ДП СКО в Instagram.

Как рассказали в полиции, за рулем грузовика находился 58-летний житель района имени Габита Мусрепова. Во время беседы стражи порядка заметили, что от него исходил запах спиртного.

Оказалось, что водитель, управляя тяжело груженным многотонным транспортном, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Грузовик в итоге поместили на спецстоянку, а в отношении водителя собрали административные материалы за вождение в нетрезвом виде.

На следующий день Специализированный суд по административным правонарушениям города Петропавловск приговорил мужчину к 15 суткам ареста и лишил его водительских прав на 7 лет.

Отмечается, что это правонарушение было выявлено в последний день ОПМ "Пьяный водитель", которое проводилось в течение минувшей недели.

Начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов напомнил казахстанцам о том, что "пьяный водитель - это потенциальный преступник". Он указал, что целью ОПМ было выявление и пресечение подобных фактов, а также повышение дорожной безопасности.

За период ОПМ к ответственности привлекли 32 граждан, которые сели за руль после употребления спиртного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944517-58-letniy-pyanyy-muzhchina-upravlyal-gruzovikom-v-petropavlovske/