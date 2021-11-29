Вынесен приговор по делу об убийстве криминального авторитета в Актау

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

В Актау осудили троих фигурантов дела об убийстве криминального авторитета, которые получили разные сроки лишения свободы. Они обжаловали приговор, но он был оставлен в силе, передает inAktau.

Убийство произошло 9 сентября 2020 года примерно в 20.00 вечера у 21 дома в 5 микрорайоне Актау.

По материалам дела, четверо мужчин собрались здесь, чтобы решить вопрос о возврате долга в более 50 млн тенге. Неплательщик пришел один, а кредитор с "группой поддержки" и огнестрельным оружием.

Общение не сложилось, прозвучал выстрел. Потерпевший получил ранение в грудь, его доставили в больницу, где он скончался. Полиция задержала подозреваемых.

Трое жителей Актау 1977, 1994 и 1998 годов рождения предстали перед судом. Стрелок был признан виновным по пунктам 6, 9 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство) и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Еще двоих фигурантов осудили по п.2 ч.3 ст.293 УК РК (Хулиганство) и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев каждому.

С осужденных взыскали 2,4 млн тенге имущественного ущерба и 15 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Подсудимые подали апелляцию с просьбой отменить приговор и направить дело на повторное расследование.

"Апелляционная коллегия, изучив материалы дела, признала обоснованным обвинительный приговор, назначенный судом первой инстанции, он остался без изменения", - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Как ранее стало известно, убитым оказался криминальный авторитет, член ОПГ "Четыре брата".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944487-vynesen-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-kriminalnogo-avtoriteta-v-aktau/