Полицейские пересчитали заработки проституток в Талдыкоргане (видео)

Фото: ДП Алматинской области

В Талдыкоргане администратор одной из гостиниц организовала притон с оказанием интим-услуг. 46-летнюю женщину задержали с поличным по подозрению в сутенерстве и сводничестве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Устроенный в гостиничном комплексе притон накрыли в выходные дни в рамках отработки "Стоп-трафик". Вместе с администратором, которая выполняла роль сутенерши, задержали трех проституток в возрасте от 29 до 42 лет.

"В отношении администратора возбуждено уголовное расследование, предусмотренное статьей 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).

Касательно женщин, которые за денежное вознаграждение оказывали в гостинице интим-услуги, то одна прибыла из Алматы, другая из Текели, третья из Западно-Казахстанской области. Все трое поставлены на профилактический учет", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Фото: ДП Алматинской области

Стражи порядка предоставили оперативное видео, на котором запечатлено, как полицейские проводят обыск, находят коробки с презервативами, а также пересчитывают заработки от незаконного бизнеса.

В ведомстве дополнили, что за неделю выявили пять притонов для занятия проституцией, организованных в гостиницах и саунах. За приставание в общественных местах, в том числе в отношении женщин легкого поведения, оформлено 85 административных материалов.

Напомним, ранее три притона с проститутками накрыли в Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944467-politseyskie-pereschitali-zarabotki-prostitutok-v-taldykorgane-video/