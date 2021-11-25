Женщина отдала своего ребенка чужим людям в Жамбылской области

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В Жамбылской области женщина отдала своего ребенка чужим людям. Этот факт выявили в рамках ОПМ "Стоп-трафик", передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка задержали 22-летнюю женщину. Выяснилось, что она родила ребенка в 2018 году и незаконно отдала его на воспитание в другую семью.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.135 УК РК "Торговля несовершеннолетними". Задержанная дала признательные показания.

Кроме того, 36 человек привлечены к ответственности по ч.1 ст.449 КоАП РК "Приставание в общественных местах".

На профилактический учет поставлен один человек по категории "сутенер" и 6 девушек за занятие проституцией. Одна из них находилась в розыске в Алматы, поэтому ее водворили под стражу для дальнейшего этапирования в южную столицу.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области выявили 10 проституток и одного сводника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943915-zhenschina-otdala-svoego-rebenka-chuzhim-lyudyam-v-zhambylskoy-oblasti/