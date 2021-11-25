Мужчина воровал смартфоны у прохожих на перекрестках в Алматы

Подозреваемого в серийных кражах смартфонов мужчину задержали в Алматы. По версии полиции, орудовал вор на светофорах и перекрестках, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.
Подозреваемым является 32-летний житель Темиртау, приехавший в Алматы на "заработки". Отмечается, что он уже имеет несколько судимостей.
Как сообщили правоохранители, только за последний месяц вор-гастролер украл пять дорогих смартфонов. Промышлял он на улицах, чаще всего - на светофорах и перекрестках. Преступления попали на камеры видеонаблюдения, установленные на улицах мегаполиса, отметили в полиции.
Общий материальный ущерб составил более миллиона тенге.
"Чужие телефоны фигурант успел продать. По каждому факту проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы задержали подозреваемого в карманных кражах в автобусах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943818-muzhchina-voroval-smartfony-u-prohozhih-na-perekrestkah-v-almaty/