Мужчина воровал смартфоны у прохожих на перекрестках в Алматы

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Подозреваемого в серийных кражах смартфонов мужчину задержали в Алматы. По версии полиции, орудовал вор на светофорах и перекрестках, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Подозреваемым является 32-летний житель Темиртау, приехавший в Алматы на "заработки". Отмечается, что он уже имеет несколько судимостей.

Как сообщили правоохранители, только за последний месяц вор-гастролер украл пять дорогих смартфонов. Промышлял он на улицах, чаще всего - на светофорах и перекрестках. Преступления попали на камеры видеонаблюдения, установленные на улицах мегаполиса, отметили в полиции.

Общий материальный ущерб составил более миллиона тенге.

"Чужие телефоны фигурант успел продать. По каждому факту проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы задержали подозреваемого в карманных кражах в автобусах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943818-muzhchina-voroval-smartfony-u-prohozhih-na-perekrestkah-v-almaty/