Подозреваемого в карманных кражах в автобусах поймали в Алматы

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Алматы в ходе отработки по выявлению и раскрытию карманных краж в общественном транспорте, торговых домах и общественных местах полицейские поймали 36-летнего мужчину, которого подозревают в серии карманных краж, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что полицейская отработка началась 18 ноября и продлится до 26 ноября.

Следователи на сегодняшний день уже установили причастность задержанного к пяти карманным кражам.

По данным полиции, чаще всего преступления мужчина совершал в многолюдных местах, крал в основном смартфоны и портмоне.

Досудебное расследование в его отношении продолжается. На время следствия подозреваемый был арестован.

Полицейские продолжают проверять его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Уголовное дело зарегистрировано по статье 188 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943769-podozrevaemogo-v-karmannyh-krazhah-v-avtobusah-poymali-v-almaty/