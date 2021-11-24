Породистую лошадь за 7000 долларов застрелили в ВКО

Внедорожник подозреваемого. Фото: ДП ВКО

40-летнего жителя Усть-Каменогорска задержали с поличным в степи, когда он пытался на своем Toyota Land Cruiser скрыться от полицейских. Его подозревают в скотокрадстве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В ночь на 20 ноября во время преследования по степи стражи порядка задержали водителя, пытавшегося скрыться на своем внедорожнике.

Недалеко от места остановки оперативники обнаружили полуразделанную тушу застреленной породистой лошади стоимостью 7 тысяч долларов США (более 3 млн тенге). Животное принадлежало одному из крестьянских хозяйств.

В салоне Toyota Land Cruiser полицейские нашли гладкоствольное ружье 12 калибра с множеством боеприпасов и иные доказательства противоправной деятельности мужчины.

Фото: ДП ВКО

"По факту скотокрадства в настоящее время проводится досудебное расследование по ст.188-1 ч.2 УК РК. Подозреваемый с санкции суда арестован. В случае признания его виновным ему грозит до 7 лет лишения свободы", - пояснил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943708-porodistuyu-loshad-za-7000-dollarov-zastrelili-v-vko/