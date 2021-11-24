Более 250 млн тенге незаконно обналичил житель Карагандинской области

Кадр из видео: АФМ РК

В Карагандинской области пресекли факт незаконного обналичивания более 250 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, был задержан житель Карагандинской области Ныгмет. Мужчину обвинили в незаконном обналичивании средств и содействии в уклонении от уплаты налогов.

Следствие установило, что он приобрел 100% долю уставного капитала ТОО "Промтехстрой 2010". Организация специализировалась на выполнении строительно-монтажных работ.

После чего от имени предприятия были заключены фиктивные сделки с ТОО "KZ VEFA-STROY", незаконно выписаны счета-фактуры на 258 млн тенге за вознаграждение в размере 7% от общей суммы. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказывались.

Ущерб государству оценивается в более 82 млн тенге в виде неуплаченных налогов.

Ныгмет осужден к 1,5 годам ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943649-bolee-250-mln-tenge-nezakonno-obnalichil-zhitel-karagandinskoy-oblasti/