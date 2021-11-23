Обувь из Китая на 73 млн тенге пытались контрабандой провезти в Кыргызстан через Казахстан

Проверка. Кадр из видео: t.me/afm_rk

На границе Казахстана и Кыргызстана была пресечена попытка незаконного ввоза товаров. Инцидент произошел на таможенном посту "Алтынколь-Жол" в Алматинской области, передает официальный Telegram-канал АФМ РК.

Сообщается, что попытку контрабанды выявили сотрудники территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области.

По данным ведомства, гражданин Кыргызской Республики Мичиров пытался провезти детскую и спортивную обувь из КНР в Кыргызскую Республику через таможенный пост "Алтынколь-Жол".

При этом в документах, которые предоставил мужчина, были указаны ложные сведения, а сами товары были незадекларированными.

Общая стоимость контрабандных товаров составила 73 миллиона тенге.

В итоге Мичирову назначили штраф в размере 2,2 млн тенге, товары конфисковали. Их обратят в доход государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943580-obuv-iz-kitaya-na-73-mln-tenge-pytalis-kontrabandoy-provezti-v-kyrgyzstan-cherez-kazahstan/