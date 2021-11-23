Цех по изготовлению поддельного алкоголя выявили в Алматинской области (видео)

Помещение цеха. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Житель села в Алматинской области был привлечен к ответственности за организацию подпольного цеха по изготовлению поддельного алкоголя, передает официальный Telegram-канал АФМ РК.

Сотрудники Департамента Агентства по Алматинской области ликвидировали подпольный цех по производству суррогатного алкоголя с поддельными учетно-контрольными марками (УКМ).

По данным АФМ, житель села Айти 1970 года рождения по фамилии Баймуратов незаконно изготавливал в подвале своего дома алкогольную продукцию.

При этом, подчеркивается, что весь суррогат делался кустарно в антисанитарных условиях.

В помещении сотрудники Департамента АФМ нашли алкогольную продукцию популярных марок "Гжелка", "Белуга", "Родная степь", "Синяя гора", "Бульбаш", "Березовая" и других.

Установлено, что суррогатная продукция продавалась на оптовых рынках Алматинской области и города Алматы под видом заводской.

В ходе обыска было изъято 7000 УКМ, свыше 850 бутылок водки различных марок объемом 0,5 литра, 25-литровые канистры со спиртосодержащим веществом, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции.

В итоге суд постановил приговорить Баймуратова к 300 часам общественных работ за совершенное деяние.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943564-selchanina-nakazali-za-organizatsiyu-podpolnogo-alkogolnogo-tseha-v-almatinskoy-oblasti/