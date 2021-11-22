18 краснокнижных соколов-балобанов незаконно содержались в Алматинской области

Краснокнижные соколы-балобаны. Фото: пресс-служба Минэкологии Казахстана

21 ноября на территории одного из участков садоводческого общества "Мечта" в Алматинской области были обнаружены незаконно содержащиеся 18 соколов-балобанов. Эти птицы занесены в "Красную книгу" Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Сообщается, что птиц нашли сотрудники РОВД Карасайского района и инспекторами РГКП ПО "Охотзоопром" во время совместной отработки с территориальной инспекцией.

По данному факту задержали владельца участка номер 93, он является гражданином Казахстана. Балобанов изъяли и доставили в питомник ТОО "Сункар" для временного содержания.

В ведомстве отметили бдительность инспекторов Министерства экологии, проявленную во время операции.

Материалы по делу собрали и передали в Карасайский РОВД, а также зарегистрировали в книге учета информации за 21 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943402-18-krasnoknizhnyh-sokolov-balobanov-nezakonno-soderzhalis-v-almatinskoy-oblasti/