Мужчины устроили на дороге "бои без правил" и парализовали движение в Караганде (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/karaganda_vkurse

В Караганде две группы мужчин устроили на дороге массовую драку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В Майкудуке произошла массовая драка с участием двух групп мужчин. Они устроили "бои без правил" прямо на проезжей части по улице Карла Маркса.

В результате потасовки на данном участке на время было парализовано движение автомобилей. Видео инцидента появилась в социальных сетях.

Ролик прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

"22 ноября в ходе мониторинга соцсетей установлено, что на проезжей части по улице Карла Маркса группа мужчин, нарушая общественный порядок, нанесла телесные повреждения неустановленным лицам.

По данному факту зарегистрировано дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 293 "Хулиганство" УК РК", - отметили в ведомстве.

Полицейские устанавливают обстоятельства уличной драки и ее участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943389-muzhchiny-ustroili-na-doroge-boi-bez-pravil-i-paralizovali-dvizhenie-v-karagande-video/