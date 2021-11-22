"Внештатного советника депутата" задержали за мошенничество на 10 млн тенге в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

26-летнего казахстанца задержали в Нур-Султане по подозрению в мошенничестве. Полиция полагает, что жертвами мошенника стали не только астанчане, но и жители других регионов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции столицы.

По данным правоохранителей, задержанный, являясь директором ТОО "Бюро Юр и Консалтинговых услуг", при знакомстве представлялся квалифицированным юристом и внештатным советником депутата.

"Входя в доверие клиентов, мошенник запрашивал персональные анкетные данные якобы для оказания юридических услуг. Имея беспрепятственный доступ к документам, оформлял онлайн-кредиты. Доверчивые граждане узнавали о том, что стали жертвами обмана, только когда поступали звонки из банков о просроченных платежах", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что жертвами мошенника стали жители нескольких регионов, в том числе Алматы и Атырау. Все они обращались к подозреваемому за помощью по оказанию консалтинговых услуг.

Так, следствие установило, что на одну из потерпевших, с которой подозреваемый состоял в дружеских отношениях, он оформил 4 онлайн-кредита.

Общая сумма ущерба составила более 10 млн тенге.

В ходе обыска арендованного офиса были изъяты 15 поддельных печатей.

"Направлены запросы в другие регионы страны для проверки его причастности к аналогичным преступлениям. Подозреваемый арестован. Проводится расследование", - заключили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943285-vneshtatnogo-sovetnika-deputata-zaderzhali-za-moshennichestvo-na-10-mln-tenge-v-nur-sultane/