Экс-чиновника судят за жестокое убийство бывшей жены в Уральске

Задержание подозреваемого. Фото: ДП ЗКО

Дело по обвинению в убийстве бывшей супруги 30-летним Бауыржаном Хайруллиным передано в суд. Досудебное расследование длилось семь месяцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Уголовное дело в отношении Хайруллина, преданного суду по статье 96 части 2 УК РК "Убийство с особой жестокостью", поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области 12 ноября. 15 ноября дело принято к производству. Предварительные слушания назначены на 16 ноября", - сообщила пресс-секретарь областного суда Нургуль Канатбаева.

До совершения преступления Бауыржан Хайруллин работал главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, 19 апреля 2021 года мужчина пришел на работу к бывшей жене Айнагуль Хайруллиной. Возле проходной частного предприятия он нанес 30-летней женщине множественные ножевые ранения. Она скончалась в больнице от полученных травм. У женщины остались двое детей 6 и 8 лет.

Несмотря на то, что супруги находились в официальном разводе, Хайруллин продолжал преследовать бывшую жену. В январе Айнагуль обратилась в полицию с заявлением, что экс-супруг угрожает ей расправой. Участковый вынес мужчине защитное предписания. Однако позже Хайруллина забрала заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942430-eks-chinovnika-sudyat-za-zhestokoe-ubiystvo-byvshey-zheny-v-uralske/