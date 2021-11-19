Мошенники обманули продавца на 3 млн тенге, подделывая чеки, в Акмолинской области

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Двух мужчин задержали в Акмолинской области по подозрению в мошенничестве. Предполагается, что они обманули владелицу продуктового магазина на 3 млн тенге, подделывая чеки об оплате, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 16 ноября к правоохранителям обратилась предпринимательница из села Красный Яр. Она рассказала, что неизвестные лица с 12 августа по 15 ноября приобрели в ее магазине продукты питания на общую сумму три миллиона тенге. При этом они предоставляли фальшивые чеки об оплате, соответственно, за продукцию не платили.

Полиция установила подозреваемых - ими оказались двое мужчин 24 и 30 лет. Отмечается, что они уже имеет судимости.

Против них возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Ведется расследование.

Напомним, ранее похожий случай произошел в ВКО. Там продавца продуктового магазина обманули на 100 тысяч тенге, обещая перевести оплату через банковское приложение. По подозрению в мошенничестве задержан 17-летний студент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942931-moshenniki-obmanuli-prodavtsa-na-3-mln-tenge-poddelyvaya-cheki-v-akmolinskoy-oblasti/