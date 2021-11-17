Продавца обманули на 100 тыс., пообещав перевести оплату через приложение, в ВКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Подростка подозревают в мошенничестве в Восточно-Казахстанской области. Предполагается, что студент обманул продавца магазина на 100 тысяч тенге, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

В отделение полиции обратилась владелица магазина. Она рассказала, что с июля по ноябрь в ее магазине отоваривался молодой человек, который расплачивался за покупки переводом денег через мобильное приложение. Однако деньги в итоге на счет продавца не поступали.

Причиненный ущерб составил 100 000 тенге.

Полиции удалось разыскать подозреваемого. Им оказался 17-летний студент колледжа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане подросток разъезжал по городу на автомобиле с подложными номерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942541-prodavtsa-obmanuli-na-100-tys-poobeschav-perevesti-oplatu-cherez-prilozhenie-v-vko/