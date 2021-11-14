Несовершеннолетнюю девочку убили в ВКО

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Расследованием убийства заняты сотрудники УП Семея. Ранее мать девочки обратилась в полицию по факту пропажи дочки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО

13 ноября в городское УП обратилась женщина по факту пропажи несовершеннолетней дочери.

Было начато досудебное расследование по статье 99 ч.2 п.14 (убийство, заведомо несовершеннолетнего лица).

В полиции отметили, что предполагаемый виновник установлен. Проводятся необходимые следственные мероприятия, в том числе, по поиску тела несовершеннолетней и закреплению доказательств.

Следственным отделом назначены необходимые судебные экспертизы.

Отмечается, что согласно нормам УПК РК, иные сведения разглашению не подлежат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942111-nesovershennoletnyuyu-devochku-ubili-v-vko/