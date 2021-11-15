Медведя убили в Восточно-Казахстанской области

Фото: ДП ВКО

6 ноября во время рейдов стражи порядка установили 51-летнего жителя Усть-Каменогорска, который застрелил медведя из ружья, а мясо съел, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

По данным правоохранителей, 51-летний житель Усть-Каменогорска из своего зарегистрированного ружья застрелил медведя недалеко от села Тарханка.

Мясо убитого хищника мужчина взял для личного употребления, также оставил лапы, которые, возможно, в дальнейшем хотел продать.

Фото: ДП ВКО

"Начато досудебное расследование по ст.337 УК РК (Незаконная охота). В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается. Санкцией данной статьи предусматривается лишение свободы сроком до 3 лет", - рассказал начальник ДП региона Сагат Мадиев.

Напомним, ранее в Восточно-Казахстанской области 45-летний житель района Алтай тоже убил медведя, а мясо употребил в пищу. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942194-medvedya-ubili-v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti/