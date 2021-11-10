Житель ВКО убил и съел медведя (видео)

Подозреваемый. Фото: ДП ВКО

3 ноября стражи порядка задержали 45-летнего жителя района Алтай, который подозревается в незаконной охоте на медведя, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Правоохранители установили, что 45-летний житель района Алтай недалеко от села Тургусун на петлю поймал медведя. Его мясо он взял себе для личного употребления, а шкуру намеревался заготовить для дальнейшей продажи. Мужчину задержали.

Подозреваемый. Фото: ДП ВКО

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.337 УК РК (Незаконная охота). В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается. Санкцией данной статьи предусматривается лишение свободы сроком до 3 лет", - пояснил начальник ДП Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев.

В полиции отметили, что в регионе с 20 октября по 19 ноября проводится ОПМ "Браконьер". Стражи порядка выезжали в свыше 300 рейдов, выявили 530 нарушений природоохранного законодательства, в том числе 356 нарушений правил охоты.

Кроме того, задержаны 8 браконьеров, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941455-zhitel-vko-ubil-i-sel-medvedya-video/