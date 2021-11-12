ОПГ, нанесшую ущерб на 900 млн тенге, ликвидировали в ВКО (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

В Восточно-Казахстанской области ликвидирована ОПГ, нанесшая государству ущерб в размере 900 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в Восточно-Казахстанской области ликвидирована ОПГ в лице Москвиной, Даирбаева и Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от суммы сделки.

Общий размер ущерба, причиненного государству, составил свыше 900 млн тенге.

"Члены ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы", - сообщили в АФМ РК.

В ведомстве добавили, что с начала прошлого года выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.

На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 по фактам создания ОПГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941953-opg-nanesshuyu-uscherb-na-900-mln-tenge-likvidirovali-v-vko-video/