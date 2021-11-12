Сотрудников департамента госдоходов задержали в Туркестанской области

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Агентством РК по противодействию коррупции в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц МСХ РК задержаны сотрудники департамента государственных доходов по Туркестанской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Налоговиков подозревают в том, что они на систематической основе получали на таможенных постах взятки от субъектов предпринимательства за ускоренный и беспрепятственный пропуск КРС и МРС через государственную границу.

В настоящее время ряд должностных лиц задержаны и водворены в изолятор временного содержания департамента полиции Шымкента.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в Антикоррупционной службе Казахстана.

Напомним, ранее сообщалось о масштабной спецоперации в городах и регионах Казахстана.

По данным Антикора, была пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Минсельхоза, а также акиматов Нур-Султана, Шымкента и ряда областей страны.

Предполагается, что они занимались хищением бюджетных средств, выделенных для субсидирования, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941872-sotrudnikov-departamenta-gosdohodov-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/