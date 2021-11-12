Уголовное дело возбудили против инвестиционной компании "Antares Limited" в Казахстане

Кадр из видео: АФМ РК

В Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании "Antares Limited" с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, сотрудники компании привлекали средства людей путем проведения тренингов по инвестициям.

Участники перечисляли деньги на счет сотрудника организации. В дальнейшем они получали доступ к странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.

На эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день.

Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение инвестиционных пакетов.

Также за привлечение очередного участника выплачивалось вознаграждение в размере от 1 до 5% от вклада.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что жительница Туркестана организовала финансовую пирамиду в трех чатах в WhatsApp.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941830-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-investitsionnoy-kompanii-antares-limited-v-kazahstane/