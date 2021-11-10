Казахстанка организовала финпирамиду в трех чатах в WhatsApp

Кадр из видео: АФМ РК

25 жителей Туркестанской области обратились в территориальный департамент Агентства РК по финансовому мониторингу. Они заявили, что пострадали от деятельности финансовой пирамиды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу агентства.

В ходе проверки установлено, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере WhatsApp под названиями "Асыл Инвест", "Оборот 30%" и "30% за 3 дня".

С помощью рассылки женщина привлекала денежные средства людей в финансовую пирамиду.

Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вложений. На данный момент сумма ущерба составила более 24 млн тенге.

"Агентство призывает граждан воздержаться от участия в сомнительных проектах с баснословной прибылью за короткий промежуток времени", - обратились в АФМ РК.

Тех, кто столкнулся с подобной деятельностью, просят звонить на телефон доверия: +7 (7172) 708-478.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941467-kazahstanka-organizovala-finpiramidu-v-treh-chatah-v-whatsapp/