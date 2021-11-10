Карагандинец каждую ночь прокрадывался в спальню падчерицы и насиловал ее

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В Караганде вынесли приговор мужчине, который более полугода насиловал падчерицу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

Уголовное дело было рассмотрено в СМУС Карагандинской области. Установлено, что мужчина совершал действия сексуального характера в отношении падчерицы с января по август 2019 года. Каждую ночь он прокрадывался в спальню потерпевшей и насиловал ее. На тот момент девочке было 15 лет.

В суде мужчина свою вину отрицал. Однако против него говорили собранные в ходе расследования доказательства, показания потерпевшей, ее законного представителя, а также результаты проведенных экспертиз.

СМУС Карагандинской области признал его виновным и приговорил к 12,5 годам лишения свободы.

Однако осужденный решил обжаловать приговор. Недавно он обратился в Карагандинский областной суд. Судебная коллегия изучила материалы дела и оставила вердикт суда первой инстанции без изменения.

"Нарушений норм как материального, так и процессуального закона, влекущих отмену и изменение приговора, судебная коллегия не усмотрела. Приговор вступил в законную силу.

Наказание осужденному назначено судом в пределах санкции статьи УК, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, его личности, смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств.

Смягчающим обстоятельством судом признано наличие у осужденного двоих малолетних детей. Согласно обвинительному акту, составленному следователем, отягчающих обстоятельств не имеется. В таком случае суд не вправе признать их по своей инициативе", - отметили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941531-karagandinets-kazhduyu-noch-prokradyvalsya-v-spalnyu-padcheritsy-i-nasiloval-ee/