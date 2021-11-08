24-летнего мужчину задержали за сбыт "мефедрона" в Алматы (фото)

Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

Подозреваемого в распространении наркотического вещества "мефедрон" задержали полицейские в Алматы, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Алматы по подозрению в незаконном хранении психотропных веществ задержан 24-летний гражданин А., у которого в ходе личного обыска и обыска по месту жительства изъяты полиэтиленовые пакетики и бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятые при обыске наркотики. Фото: polisia.kz

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Назначена судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. Согласно заключению, изъятые вещества являются психотропным веществом "мефедрон".

При проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий в рамках указанного уголовного дела еще 40 полиэтиленовых пакетов с наркотиками были обнаружены на территории Наурызбайского района. Канал поставки зелья в Алматы устанавливается", – проинформировал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Изъятые при обыске наркотики. Фото: polisia.kz

Ранее мы сообщали, что в Алматы прошла спецоперация по задержанию подозреваемого в краже 40 млн тенге из ломбарда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941176-24-letnego-muzhchinu-zaderzhali-za-sbyt-mefedrona-v-almaty-foto/