Кража 40 млн тенге из ломбарда: спецоперация по задержанию подозреваемого прошла в Алматы (видео)

Момент задержания. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы в ходе спецоперации задержан вор-гастролер, подозреваемый в краже из ломбарда ювелирных изделий на сумму более 40 миллионов тенге, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 11 сентября в дежурную часть Карасайского РУП Алматинской области обратилась 54-летняя жительница Каскелена с заявлением о краже.

Женщина пояснила, что некто взломал стену в ломбарде и похитил драгоценности на 40 миллионов тенге. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 3 УК РК.

В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники управления криминальной полиции ДП Алматинской области установили подозреваемого, оказавшегося ранее неоднократно судимым за разбой, грабежи и кражи 36-летним уроженцем города Экибастуза. Мужчина проживал на съемных квартирах и часто менял адреса.

В Алматы в ходе спецоперации, проведенной с участием бойцов специального подразделения, 6 ноября подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.

"Изобличенный предъявленными доказательствами, мужчина признался в краже и рассказал, что стену взломал при помощи приготовленного для этой цели специального устройства, предварительно отключив сигнализацию. Похищенные материальные ценности сдал перекупщикам. На вырученные деньги выкупил из залога автомашину своей жены и купил себе новый дорогой автомобиль", - сообщили в полиции.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941177-krazha-40-mln-tenge-iz-lombarda-spetsoperatsiya-po-zaderzhaniyu-podozrevaemogo-proshla-v-almaty-video/