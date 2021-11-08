Водитель авто с российскими номерами нарушил ПДД на 5,8 млн тенге в Алматинской области (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полиция Алматинской области рассказала о случае, когда водитель авто с российский номерами заработал 184 штрафа на 5 817 000 тенге, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал начальник ОАП УАП ДП Алматинской области Саят Ибраимов, водитель авто марки "ВАЗ-2114" учета РФ совершил правонарушения на 5,8 млн тенге.

Полицейские поместили эту машину на спецстоянку в Каскелене, а водителя привлекли к административной ответственности по статье 590, часть 2 КоАП РК ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств").

На задержанные автомашины наложены административные взыскания в виде штрафа на общую сумму свыше 10 млн тенге.

Всего, по данным полиции, в Алматинской области зафиксированы 92 автомашины с номерными знаками иностранных государств, которые не имеют временной регистрации и страховых обязательств на территории Казахстана.

За нарушения ПДД водителей этих авто оштрафовали на общую сумму 42,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941158-voditel-avto-s-rossiyskimi-nomerami-narushil-pdd-na-58-mln-tenge-v-almatinskoy-oblasti-video/