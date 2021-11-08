Муж убил любовника своей жены в Алматинской области

Подозреваемый. Фото: ДП Алматинской области

В Каскелене полицейские задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого, оказавшегося любовником его супруги. Он помещен под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Мужчину доставили в больницу с множественными колото-резаными ранами и черепно-мозговой травмой, где он скончался, не приходя в сознание. Потерпевшим оказался 36-летний житель Алматы.

"6 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан 32-летний житель южной столицы, который признался в убийстве.

По его показаниям, на дне рождения у погибшего он узнал, что тот является любовником его жены. Вернувшись домой, он записал на видеокамеру признание супруги, после чего вызвал потерпевшего на разговор в укромное место. Предъявив запись и получив признание о связи с женой, он топором нанес потерпевшему множественные ранения", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Подозреваемый в 2014 году уже привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Задержанный водворен под стражу в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Расследование по факту проводится по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941144-muzh-ubil-lyubovnika-svoey-zheny-v-almatinskoy-oblasti/