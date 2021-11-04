Парень устроил ночью стрельбу по дому в Сатпаеве, где спали супруги с детьми

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Парень устроил стрельбу возле частного дома в Сатпаеве Карагандинской области. Подробности инцидента сообщаются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

30 октября около 02.40 часов в управление полиции Жезказгана поступило сообщение о том, что неизвестный выстрелил в металлические ворота частного дома из огнестрельного оружия.

На место происшествия через несколько минут прибыла следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что в жилище находились 57-летний мужчина, его 49-летняя супруга и двое детей. Все спали, когда вдруг раздался выстрел.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и заметили автомобиль, который проезжал мимо дома. Машину задержали по "горчим следам".

За рулем находился 18-летний парень. Он пояснил, что стрелял его 19-летний знакомый. Стражи порядка изъяли обрез, изготовленный из гладкоствольного ружья. Подозреваемого поймали, он сознался в содеянном.

Пояснил, что у него сложились неприязненные отношения с мужчиной, который живет по соседству с потерпевшими. Ночью он перепутал дома и выстрелил в ворота дома, жильцы которого не имели никакого отношения к конфликту.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 "Хулиганство" и статье 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" УК РК. Ведется расследование. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940514-paren-ustroil-nochyu-strelbu-po-domu-v-satpaeve-gde-spali-suprugi-s-detmi/