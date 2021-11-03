Пять человек умерли на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" в Панаме

Кадр из сериала «Игра в кальмара»: IMDb/Siren Pictures, Netflix

В Панаме в клубе Санта-Аны в честь Хэллоуина проходила вечеринка в стиле "Игры в кальмара". Однако закончилась она с пятью смертями, передает La Razon.

На тематическом мероприятии оказались представители враждующих панамских банд. Между ними началась перестрелка.

Один из присутствующих привел в действие огнестрельное оружие против предполагаемых членов банды "Лос Галактикос". Первый стрелявший и еще четыре человека погибли на месте.

Пострадали семь человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940316-pyat-chelovek-umerli-na-vecherinke-v-stile-igry-v-kalmara-v-paname/