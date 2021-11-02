14-летний австралиец пытался сварить соты из "Игры в кальмара" и получил ожог третьей степени

Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото: kinopoisk.ru

Школьник из Сиднея получил ожог третьей степени на ноге после того, как попытался сварить сахарные соты из сериала "Игра в кальмара", передает Daily Mail.

14-летнему Эйдену Хигги стало скучно во время карантина, поэтому он решил самостоятельно приготовить сладости, которые стали популярны после выхода южнокорейского сериала от Netflix.

Задача состоит в том, чтобы сделать тонкий лист из растопленного сахара и выдавить любую фигуру. После того, как соты подсохнут, нужно при помощи булавки вырезать изображение, не сломав его.

Рецепт приготовления сладости мальчик нашел в TikTok, как и другие дети. Для приготовления сот он использовал воду, сахар и пластиковую посуду, которую нельзя нагревать в микроволновой печи. Когда Эйден достал приготовленную смесь, она взорвалась у него в руках и потекла по ногам. В результате происшествия школьник получил ожоги первой степени на руках и третьей – на ноге с повреждением нервных окончаний. Ожоги настолько были сильными, что врачи переживали, что мальчику понадобится кожный трансплантат. И хоть этого удалось избежать, весь следующий год Эйдену придется провести в давящей повязке.

Эйден стал одним из трех детей, госпитализированных в Детскую больницу Вестмида в прошлом месяце с ожогами после попытки сделать сахарные соты и принять вызов.

Стоит отметить, что "Игра в кальмара" стала самым масштабным проектом за всю историю Netflix.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940113-14-letniy-avstraliets-pytalsya-svarit-soty-iz-igry-v-kalmara-i-poluchil-ozhog-tretey-stepeni/