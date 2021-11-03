Огромная кукла из "Игры в кальмара" прославила деревню в Южной Корее

Фото: instagram.com/gudgotogudgo

Огромная кукла из "Игры в кальмара" прославила деревню Jincheon (Цзиньчхон) под Сеулом. Из-за нее теперь сюда едут туристы, чтобы сфотографироваться и своими глазами увидеть знаменитый экспонат.

Новая достопримечательность мирового уровня появилась благодаря популярности сериала. В южнокорейской деревне есть музей Jincheon Carriage Museum, где выставлялись кареты и повозки.

Среди прочих экспонатов находилась и огромная кукла. Правда, непонятно, как она вообще туда попала. Но именно ее использовали при съемках "Игры в кальмара". Недорогие авиабилеты до Сеула ищите на Aviata.kz.

После выхода сериала поклонники устремились в поселение, чтобы своими глазами посмотреть на куклу и сфотографироваться.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что она действительно гигантская. При этом у нее уже не хватает части одной руки. Не исключено, что она пострадала во время съемок или транспортировки.

Кукла появилась в серии "Красный свет, зеленый свет", когда участникам было предложено сыграть в игру "Тише едешь - дальше будешь". Она следила за тем, чтобы все правильно выполняли условия, напевая жуткую песню. Если видела нарушения, то стреляла на поражение.

Также ее трехметровый двойник компания Netflix устанавливала в торговом центре в городе Кесон-Сити на Филиппинах.

Еще копию куклы поставили в Сиднее к Хэллоуину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940005-ogromnaya-kukla-iz-igry-v-kalmara-proslavila-derevnyu-v-yuzhnoy-koree/