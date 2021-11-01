15 минут ушло у полицейских на задержание подозреваемого после преступления в Атырау

Фото: ДП Атырауской области

31 октября у жительницы Уральска угнали автомобиль BWM в Атырау. Полицейским понадобилось всего 15 минут, чтобы задержать подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.

Жительница Уральска обратилась в полицию около 20.30 часов. Она сообщила, что во дворе одного из многоэтажных домов, расположенных в микрорайоне Привокзальный в Атырау, неизвестный угнал ее автомобиль BWM.

Патрульные в течение 15 минут обнаружили похищенную машину перед одним из кафе в этом же микрорайоне.

Подозреваемым оказался житель Атырау. Экспертиза установила, что 48-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ведется расследование.

Автоледи поблагодарила правоохранителей за помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939968-15-minut-ushlo-u-politseyskih-na-zaderzhanie-podozrevaemogo-posle-prestupleniya-v-atyrau/