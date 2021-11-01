20-летнего парня заподозрили в не менее чем четырех квартирных кражах в Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы задержали 20-летнего парня, подозреваемого в квартирных кражах на территории города. Полицейские приписывают ему как минимум четыре подобных эпизода, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

Все кражи происходили в дневное время, когда хозяева находились на работе. Посредством подбора ключа осуществлялось проникновение, после чего оттуда выносилось все ценное.

Одна из таких краж, которые приписали молодому человеку, произошла в центре города. Ущерб от нее составил 700 тыс. тенге.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В полиции уверяют, что молодой человек причастен как минимум к четырем квартирным кражам на территории города.

"Подозреваемый дал признательные показания. По всем фактам уголовные дела объединены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 188 УК РК. Его личность проверяется на причастность к аналогичным преступлениям во всех районах города и Алматинской области", – сообщил начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев.

Также в полиции предоставили фото задержанного.

Фото задержанного: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939920-20-letnego-parnya-zapodozrili-v-ne-menee-chem-chetyreh-kvartirnyh-krazhah-v-almaty/