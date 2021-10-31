Полиция перешла в усиленный режим после перестрелки в селе в Атырауской области

Иллюстративное фото: ДП Туркестанской области

В департаменте полиции Атырауской области рассказали, что сейчас происходит в селе, где накануне произошла перестрелка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сотрудники полиции прибыли на место происшествия первыми для стабилизации общественного порядка и обеспечения безопасности жителей. Ситуация стабильная, массовых волнений не наблюдается. Несмотря на это, стражи порядка продолжают работу в усиленном режиме, патрулируя село Сагиз круглосуточно", - сообщили в пресс-службе.

По словам начальника Департамента полиции Атырауской области Камзы Умбеткалиева, на месте происшествия задействована следственно-оперативная группа Департамента полиции Атырауской области.

Ведется расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство).

Ранее мы сообщали о состоянии раненых в перестрелке в Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939796-politsiya-pereshla-v-usilennyy-rezhim-posle-perestrelki-v-sele-v-atyrauskoy-oblasti/