Стало известно о состоянии раненых в перестрелке в Атырауской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

О состоянии раненых в групповой перестрелке в Атырауской области рассказали в УОЗ региона, передает "Казинформ".

Медики сообщили, что в перестрелке пострадали 6 человек, один из них скончался. Один пострадавший с незначительным ранением руки отпущен домой. Еще одного мужчину доставили в Макатскую районную больницу с травмой руки. Его состояние стабильное, не вызывает опасений, он получает лечение.

Остальных пострадавших доставили в областную больницу с различными травмами. Они находятся в отделении травматологии под наблюдением врачей. Состояние пострадавших стабильное.

Напомним, что вечером 30 октября в районе села Сагиз произошла перестрелка. В результате нее 5 человек получили ранения, один погиб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939787-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenyh-v-perestrelke-v-atyrauskoy-oblasti/