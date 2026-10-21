Выпили неизвестную настойку: выяснились подробности гибели двух мужчин в СКО
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Двое мужчин в СКО насмерть отравились, выпив неизвестную настойку. За жизнь третьего пострадавшего борются врачи, передает сайт телеканала КТК.
"Мужчины поступили в многопрофильную городскую больницу с интервалами где-то час. При поступлении у них было общее недомогание, рвота, одышка, слабость и также дезориентация. В первые сутки поступления умер первый мужчина. На третьи сутки умер второй мужчина", - сообщила пресс-секретарь УОЗ региона Гульнар Калиева.
Сопровождающие пациентов рассказали, что они пили неизвестную настойку.
Какую именно жидкость выпили погибшие и выживший мужчина, предстоит выяснить специалистом.
Известно, что спустя несколько часов после употребления все трое были доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии с явными признаками сильнейшего отравления - мужчины не узнавали даже близких.
Двух мужчин 48 и 52 лет спасти не удалось. 75-летний пострадавший, который тоже пил неизвестную жикость, находится в крайне тяжелом состоянии.
В полиции завели уголовное дело, а также выяснили некоторые подробности трагедии.
"Предварительно: данные мужчины употребляли жидкость в бутылке, которую нашли в контейнерах мусорных. Данную жидкость полиция изъяла, направили на экспертизу", - сообщил начальник отдела полиции №2 Петропавловска Жанболат Махатов.
Источник: КТК.
Ранее мы сообщали о гибели двух мужчин, которые выпили неизвестную настойку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2445492-vypili-neizvestnuyu-nastoyku-vyyasnilis-podrobnosti-gibeli-dvuh-muzhchin-v-sko/
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