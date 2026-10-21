Выпили неизвестную настойку: выяснились подробности гибели двух мужчин в СКО

Двое мужчин в СКО насмерть отравились, выпив неизвестную настойку. За жизнь третьего пострадавшего борются врачи, передает сайт телеканала КТК.

"Мужчины поступили в многопрофильную городскую больницу с интервалами где-то час. При поступлении у них было общее недомогание, рвота, одышка, слабость и также дезориентация. В первые сутки поступления умер первый мужчина. На третьи сутки умер второй мужчина", - сообщила пресс-секретарь УОЗ региона Гульнар Калиева.

Сопровождающие пациентов рассказали, что они пили неизвестную настойку.

Какую именно жидкость выпили погибшие и выживший мужчина, предстоит выяснить специалистом.

Известно, что спустя несколько часов после употребления все трое были доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии с явными признаками сильнейшего отравления - мужчины не узнавали даже близких.

Двух мужчин 48 и 52 лет спасти не удалось. 75-летний пострадавший, который тоже пил неизвестную жикость, находится в крайне тяжелом состоянии.

В полиции завели уголовное дело, а также выяснили некоторые подробности трагедии.

"Предварительно: данные мужчины употребляли жидкость в бутылке, которую нашли в контейнерах мусорных. Данную жидкость полиция изъяла, направили на экспертизу", - сообщил начальник отдела полиции №2 Петропавловска Жанболат Махатов.

Источник: КТК.

Ранее мы сообщали о гибели двух мужчин, которые выпили неизвестную настойку.

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