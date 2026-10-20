Двое мужчин умерли после употребления настойки в СКО
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В Петропавловске трое мужчин поступили в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи с признаками тяжелого отравления, передает 7152.kz.
По информации больницы, инцидент произошел в эти выходные. По словам сопровождавших, мужчины употребляли настойку неизвестного происхождения.
Спасти двоих пациентов не удалось, они скончались. Третий сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445216-dvoe-muzhchin-umerli-posle-upotrebleniya-nastoyki-v-sko/
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